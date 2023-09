Les partis pris : “M. Le Pen, l’ombre de J. Bardella”, “Voitures électriques, enfin, on se réveille” et “Encore un ministre chinois disparu…”

Les partis pris : "M. Le Pen, l'ombre de J. Bardella", "Voitures électriques, enfin, on se réveille" et "Encore un ministre chinois disparu…" La concurrence de Jordan Bardella, ferait-elle de l'ombre à Marine Le Pen ? Elle se sent obligée de dire qu'elle sera candidate en 2027, la candidate naturelle en tout cas, dit-elle. Et Jordan Bardella dit qu'il ne sera pas l'Emmanuel Macron de Marine Le Pen. Il fallait qu'elle réaffirme sa prééminence. Bardella même a dû se justifier et a dit qu'il sera évidemment l'un de ses premiers soutiens. Ruth Elkrief trouve ainsi que Marine Le Pen a écrasé ce match, et ce, avec assurance et confiance. Selon Pascal Perri, il faut féliciter le gouvernement sur la réorientation du bonus environnemental, d'avoir fait en sorte que ce bonus profite aux entreprises françaises, produites en France ou en Europe, et non pas aux voitures chinoises. Est-ce que le gouvernement chinois va contre-attaquer ? Est-ce qu'il ira chercher des otages dans le secteur du luxe par exemple ? En tout cas, Pascal Perri est content qu'on se soit enfin réveillé sur la protection de l'industrie française ou européenne, en ce qui concerne la voiture électrique. Monsieur Li Shangfu, le ministre chinois de la Défense, a disparu depuis le 29 août. Avant lui, il y a deux mois, on avait Qi Gong, le ministre des Affaires étrangères qui a été remplacé au bout d'un mois où il a disparu. C'est étonnamment Rahm Emanuel, l'ambassadeur américain au Japon qui nous a fait remarquer ce détail. Chez les Russes, les opposants, on les empoisonne. En Chine, on les fait disparaître. Et selon Abnousse Shalmani, on n'a pas fini de voir disparaître des ministres chinois de premier plan.