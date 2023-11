Les partis pris : "Manif/antisémitisme, pas d'interdit", "Supprimer l'AME, pas si simple..." et "Meloni brise un tabou"

À l'initiative du président du Sénat Gérard Larcher et de la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet, la "grande marche" contre l'antisémitisme prévue dimanche prochain à Paris, ne fait pas l'unanimité. Elle se heurte au refus de La France insoumise d'y participer ainsi qu'aux réserves émises par d'autres partis. La présence du RN à cette manifestation provoque la polémique. Ruth Elkrief estime que c'est une marche pour la République où l'unité nationale doit prédominer. Elle était choquée aussi par le propos de Jordan Bardella qui ne croyait pas que Jean-Marie Le Pen était antisémite alors qu'on lui rappelait ses six condamnations. Sous certaines conditions, l'aide médicale d'État (AME) permet aux étrangers en situation irrégulière sur le territoire français de bénéficier d'un accès aux soins. Mardi dernier, les sénateurs ont voté pour la fin de ce dispositif. À son tour, l'Assemblée nationale se penchera sur le texte à partir du 11 décembre. Mais pour Pascal Perri, il n'est pas simple de supprimer l'AME. Il explique que la logique de l'aide médicale d'État est sanitaire et non budgétaire. À Rome, l'Italie a signé ce lundi avec l'Albanie un accord pour que ce pays non membre de l'UE accueille les migrants sauvés en mer. Alors, deux centres, sous juridiction italienne, ouvriront dans ce pays au printemps 2024. Catherine Jentile estime que la Première ministre Giorgia Meloni était pressée d'agir car le nombre des migrants arrivés sur les côtes italiennes a beaucoup augmenté ces derniers mois. Selon notre éditorialiste, en échange de cet accord, l'Italie va soutenir la candidature albanaise pour entrer dans l'Union européenne.