Les partis pris : "Manif d’Afghans, un silence qui dérange", "Inflation, la bonne surprise de l’euro" et "Haïti, la dette française"

Un homme afghan avait tué chez lui ses deux hôtes, mis le feu à son appartement et s’était jeté dans le vide. Une manifestation s'est déclarée en hommage aux victimes. Ce qui intéresse Ruth Elkrief, c’est d’essayer de comprendre et de démontrer un mécanisme d'occultation. Elle se demande si la manifestation n'est pas assez signifiante pour être dénoncée ou bien radioactive parce que l'extrême droite s’en est emparé. Le gouverneur de la Banque de France, comme chaque année, adresse une lettre au président de la République. Le pouvoir d’achat disponible en France a augmenté de 26%. Pascal Perri conclut par cette lettre que la redistribution s'accroît dans le pays, car on crée moins de valeur alors que le pouvoir d'achat augmente et que l’euro a réduit l’inflation de moitié par rapport à 1980-1998. La coalition d’une vingtaine d’ONG lors du forum permanent des Nations Unies pour les personnes d’ascendance africaine, à Genève, a de nouveau réclamé le remboursement par la France de la dette. Abnousse Shalmani pense qu’il y a une légitimité, mais qu’il faut également faire payer les Américains. Elle craint que cette dette ne prenne une dimension magique, Haïti mérite tellement mieux, selon elle. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.