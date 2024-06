Les partis pris : "Manifs, pourquoi ajouter du chaos ?", "Programme du RN, la vérité des chiffres", et "En Allemagne, le choc de l'AfD"

En cas de victoire du Rassemblement national aux élections législatives, Ruth Elkrief estime qu'il y a un autre motif de préoccupation. Elle s'inquiète sur ce qui va se passer dans la rue et dénonce les manifestations de ces derniers jours, qui servent à faire monter le RN. "Ces images créent un sentiment d'insécurité, d'angoisse et une demande d'ordre. Donc, elles nourrissent la demande du Rassemblement national. C'est incroyable qu'on ne se rende pas compte après tant d'années que répéter les mêmes réflexes ne fait que permettre à ce phénomène de se nourrir et de se répéter, au lieu d'analyser les raisons, au lieu de faire son mea-culpa, au lieu de travailler sur les solutions et les réponses". Pour son parti pris, François Lenglet s'est penché sur le programme économique du RN. En ce qui concerne le pouvoir d'achat, le RN propose, précise-t-il, un prix français de l'électricité, une baisse de la TVA, un allègement des charges sur les augmentations de salaire et une baisse de l'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans. Le deuxième volet : renégociation avec Bruxelles avec une négociation de la contribution française et la révision du pacte de stabilité. Le troisième volet, qui est le cœur du programme, est la préférence nationale : coup d'arrêt à l'immigration, conditions pour allocations de solidarité, préférence nationale sur le logement et l'emploi. Il souligne un changement d'avis du RN sur la retraite. François Lenglet décrit le financement du programme économique du RN : de nouveaux impôts (environ 10 milliards d'euros), restriction des aides sociales et lutte contre la fraude (15 milliards d'euros), croissance et réduction de la cotisation européenne. En Allemagne, l'AfD se situe en deuxième position après les conservateurs de la CDU, ce qui le place au-dessus de tous les autres partis de la coalition dirigeante du pays, y compris le SPD d'Olaf Scholz, qui a subi une défaite historique. Le choc est particulièrement intense dans ce pays, même si ce parti est encore très loin des portes du pouvoir. Pour Abnousse Shalmani, Emmanuel Macron et Olaf Scholz sont les deux perdants des élections européennes. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.