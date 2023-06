Les partis pris : "Marianne, le sparadrap de Schiappa", "Chômage, des droits et des devoirs" et "Brésil, bientôt plus d'armes qu'aux USA ?"

Le préfet Christian Gravel, responsable de la gestion du Fonds Marianne, a démissionné. Un rapport de l'Inspection générale de l'administration sur la gestion du Fonds Marianne, publié dans la journée du 6 juin, dénonce son "traitement privilégié" de l'une des associations bénéficiaires. Pour Jean-Michel Aphatie, "ce soir, c'est à mi-chemin entre le sparadrap et le boulet Fonds Marianne pour Marlène Schiappa. Il y a un gros soupçon de copinage derrière tout ça". Le gouvernement a présenté ce mercredi son projet de loi "plein emploi" en Conseil des ministres. Dans une interview accordée à L'Opinion, l'économiste Gilbert Cette déclare qu'"avec un taux d'emploi égal à celui de l'Allemagne, nos recettes publiques augmentent de 100 milliards d'euros". "L'emploi est un problème théorique plutôt simple à régler. Mais pratiquement, c'est très complexe", estime Pascal Perri. Cela a été le premier décret qu'avait pris Jair Bolsonaro, quinze jours après son investiture le 15 janvier 2019. Il a décidé d'autoriser tout citoyen brésilien de plus de 25 ans, responsable d'un commerce ou d'une industrie, qui réside en zone rurale ou dans un État où le taux d'homicides est supérieur à 10% (1 000 habitants) de posséder une arme à feu. "Aujourd'hui, il y a 4,5 millions d'armes à feu qui circulent, c'est-à-dire trois fois plus depuis 2019", précise Abnousse Shalmani. C'est hallucinant", réagit-elle.