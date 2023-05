Les partis pris : "Marine Le Pen, nouvelle star en Russie","La France a peur de la mauvaise note" et "Turquie, la puissance des Nationalistes"

Marine Le Pen était auditionnée le mercredi 24 mai à l'Assemblée nationale devant la commission d'enquête parlementaire sur les ingérences étrangères. La présidente des députés RN a notamment été interrogée sur certaines de ses déclarations sur la Crimée. La patronne des députés du RN a dit qu'elle considère la Crimée comme une partie légitime de la Russie, en réaffirmant que les habitants de Crimée, russe depuis 2014 après une annexion et un référendum contesté, se sentent "beaucoup plus profondément rattachés à la Russie qu'à l'Ukraine". C'est ce qui la rend populaire ce jeudi matin en Russie, selon Jean-Michel Aphatie. Mais l'éditorialiste trouve choquant d'entendre quelqu'un, dans une démocratie comme la nôtre, légitimer son raisonnement par ce référendum. À l'approche du début du mois de juin, la date prévisionnelle de la prochaine décision pour la notation de notre pays, "la France a peur de la mauvaise note", remarque Pascal Perri. Le gouvernement attend la notation, mais "on sent qu'il y a un petit peu de nervosité à l'Élysée et à Matignon", estime l'éditorialiste. Comme certains nombres d'économistes, il se pose, lui aussi, cette question : la France est-elle trop bien notée ? Pour Pascal Perri, la réponse est positive parce qu'elle appartient à la zone euro, membre de la Communauté européenne. Abnousse Shalmani, elle, s'est intéressé à l'élection présidentielle en Turquie où le président sortant Recep Tayyip Erdogan est arrivé en tête du premier tour. Beaucoup pensaient que ça allait se jouer dans les grandes villes, chez les libéraux, chez les Kurdes. Finalement, toute la bataille se joue autour du nationalisme. Donc, pour Abnousse Shalmani, au deuxième tour, la balle est désormais dans le camp des Nationalistes. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.