Les partis pris : "Match à haut risque pour Emmanuel Macron", "IFI, l'impôt injuste", et "Le pape, un rôle dans la guerre"

La finale de la Coupe de France a lieu samedi. Emmanuel Macron se rendra à ce match. D'après Jean-Michel Apathie, le chef de l'Etat y sera, car c'est "une compétition qui est un peu nationaliste". C'est même son rôle de présider cette cérémonie puis de serrer la main des joueurs. A quoi faut-il s'attendre pour samedi ? Quels sont les enjeux politiques ? L'IFI, Impôt sur la Fortune Immobilière, est le remplaçant de l'ISF. On le qualifie d'impôt injuste. D'après Michel Ruimy, il a cinq ans, mais pose effectivement des problèmes. En effet, on a constaté une hausse mécanique des recettes de 10% pour l'IFI en 2022. Quelles en sont les raisons ? Quid des conséquences ? Le pape joue un rôle moral dans la guerre. Il va effectivement se rendre en Hongrie et se lève contre les solistes de la guerre ainsi que l'infantilisme belliqueux. Isabelle Lasserre explique que chaque souverain pontife a sa politique. Mais on se demande s'il prend le chemin inverse du pape Jean-Paul II. Est-ce le cas ?