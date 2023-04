Les partis pris : "Mayotte, une misère française ? ", Le piège du "quoi qu'il en coûte" et "Engagez-vous qu'ils disaient..."

Tous les soirs, Jean-Michel Aphatie, Claire Fournier, et Jean-Dominique Merchet donnent leurs points de vue sur un sujet d'actualité dans 24H Pujadas sur LCI. Une grande opération de police se prépare à Mayotte. Ce vendredi matin, cela a fait la une du Figaro. L'opération Wuambushu ce qui signifie "reprise des Mahorais," sera en marche dès lundi prochain. Jean-Michel Aphatie trouve ce projet important, mais il pense que la France ne pourra pas gérer un territoire aussi lointain. Il ajoute qu'il faudra un jour qu'on pense à abandonner ces territoires que nous faisons inutilement souffrir. "Ce que nous faisons n'est pas digne de ce que nous sommes et un jour, il faudra qu'on en prenne conscience." Dit-il. Mercredi dernier, 3 milliards d'euros ont été distribués aux enseignants sous forme de revalorisation salariale. Emmanuel Macron pourrait être tenté de continuer à faire des gestes pour apaiser le climat social. Certains économistes pensent que la France risque d'être dégradée. Pour Claire Fournier, il faut sortir du "quoi qu'il en coûte." Elle estime que c'est important que notre dette soit crédible auprès des marchés financiers pour qu'on puisse emprunter un taux d'intérêt raisonnable. L'armée rencontre une petite crise de recrutement. Le taux de dénonciation permet au jeune qui s'engage de dénoncer son contrat d'engagement et de se retirer si au bout de six mois, il n'en sent plus l'envie de continuer. Jean-Dominique Merchet n'est pas d'accord, car recruter coûte cher et c'est un faux procès qu'on fait aux jeunes Français. Il ajoute qu'il assume et est persuadé que la France n'aura aucun problème avec la jeunesse française pour défendre le pays si demain on était en guerre. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.