Les partis pris : "Méfions-nous des Comores", Casseroles, ras-le-bol !" et "Nous payons l'exception culturelle"

La grande opération contre l'immigration clandestine, à Mayotte, a été théoriquement suspendue. D'un côté, la destruction des propriétés des clandestins a engendré un recours au tribunal. De l'autre côté, pour les Comores et l'ONU, Mayotte n'est toujours pas française. Abnousse Shalmani trouve que c'est une grande hypocrisie de la part des Comores. Ce qui est intéressant et passionnant, selon elle, c'est qu'il y a lutte d'influence à Mayotte, car la Chine veut écarter la France à coup d'investissement. Lors de la visite départementale d'Emmanuel Macron, le préfet de Loir-et-Cher, François Pesneau, a pris un arrêté interdisant tous dispositifs sonores, amplificateurs de son, ainsi que les cortèges, défilés et rassemblements revendicatifs. Jean-Michel Aphatie n'est pas du tout d'accord en disant que le préfet n'a pas le droit d'interdire aux gens de se réunir. La CGT, de son côté, envisage de couper l'électricité lors du Festival du film de Cannes, le Grand Prix de Monaco, le tournoi de Roland-Garros, et le festival d'Avignon. Jean-Michel Aphatie trouve cela complètement ridicule et indigne. Rima Abdul-Malak, ministre de la Culture, a dit, lundi dernier lors de la cérémonie des Molières " vous avez une ministre à la tête de ce ministère, qui a obtenue le budget le plus historique, le plus haut, soit plus de 7 % par rapport à l'année dernière". François Lenglet dit que cette intervention était la bienvenue. Il affirme la véracité de ce chiffre. Cela fait un total de plus de douze milliards d'euros, dit-il, une somme qui fait deux fois le budget de l'agriculture et de l'alimentation. Pour lui, la culture fait partie de la richesse et de l'attractivité française. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.