Les partis pris : "Migrants, un drame qui éclaire le débat", Technologie, l’Europe a peur du progrès " et "MBS, l’homme le plus puissant du monde ? "

Selon un nouveau bilan, au moins 79 personnes se sont noyées lors du naufrage d'une embarcation de migrants au large de la péninsule du Péloponnèse, dans le sud-ouest de la Grèce, ont annoncé mercredi les garde-côtes grecs. On dit que près de 600 à 700 personnes se trouvaient à bord du bateau. Selon Jean-Michel Apathie, Emmanuel Macron est à la recherche d'une majorité. Il va voir s'il peut trouver un accord autour des Républicains, et l'accord se noue autour de l'immigration. Aussi, parce que l'on en parle beaucoup en France, qu'on en parle extrêmement mal. C'est pourquoi Apathie affirme que ce drame éclaire le débat. On connaît la formule qui dit que la Silicon Valley innove, la Chine produit et l'Europe régule. Emmanuel Macron indique que même en situation de crise, la bonne stratégie, c'est la stratégie de la contre-attaque. Or dans le domaine de la technologie, est notamment l'intelligence artificielle, l'Europe est un peu dans la reculade. Par exemple, le Parlement européen a voté un premier projet de régulation de l'IA générative. Pascal Perri comprend parfaitement les réserves, parce que toutes les ruptures technologiques changent le monde. Vu qu'on réglemente et oublie de créer, selon Pascal Perri, c'est peut-être parce que l'Europe a peur du progrès. La France s'apprête à accueillir Mohammed ben Salmane, qui devient de plus en plus puissant grâce à la realpolitik qui désespère les défenseurs des droits de l'homme et des droits de la femme en occurrence. En pleine crise énergétique liée à la guerre en Ukraine, il est difficile de mettre MBS sur la touche alors qu'il a des ressources quasiment inépuisables en dollars. Avec autant de fortune, Catherine Jentile se demande s'il ne serait pas l'homme le plus puissant du monde.