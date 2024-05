Les partis pris : "N. Calédonie, ‘le coup de Mitterrand” !", "JO, les primes et les grèves" et "Régime Syrien, la fin de l’impunité"

Emmanuel Macron tente de voyager en Nouvelle-Calédonie à la manière de François Mitterrand dans l’espoir de débloquer la situation. Arlette Chabot pense qu’il a raison de tenter le coup, mais ne sait pas quel discours il va prononcer. En tout cas, elle espère qu’il réussira son coup. Dans la matinée de ce mardi 21 mars, la SNCF a fait la grève, réclamant davantage de primes. Dominique Seux pense qu’il n’est pas du tout choquant qu'un certain nombre de salariés demandent cet avantage. Le seul problème selon lui, c’est la méthode, car la qualité du dialogue social en France est lamentable d’après lui. Le procès d’Ali Mamlouk, Jamil Hassan et Abdel Salam Mahmoud, a été ouvert ce mardi matin devant la Cour d'Assises de Paris. Ils sont accusés de complicité de crimes contre l’humanité et de délits de guerre dans l’affaire Mazzen Dabbagh et son fils, Patrick. Pour Grégory Philipps, ce procès est peut-être la fin de l'impunité, car elle permet de mettre en lumière le régime carcéral syrien parce que jamais des personnalités aussi proches de Bachar n’ont été visées par la justice. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.