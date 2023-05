Les partis pris : "N. Sarkozy, jugé comme un autre ?", "Fin du chômage... Tout le monde s'en fiche", et "Olivier Dubois, les zones d'ombre"

La cour d'appel de Paris a rendu ce mercredi matin sa décision dans l'affaire dite "Bismuth", sur le sort de Nicolas Sarkozy. L'ancien chef de l'État est condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an ferme. "A-t-il été jugé comme un autre ? C'est aussi en tant qu'ancien président qu'il a été jugé", estime Jean-Michel Aphatie. C'est le meilleur résultat de la France depuis 1982. Le taux de chômage est à 7,1%. En prenant les plus de 24 ans et les moins de 60 ans, ce chiffre atteint presque 5%. "Le résultat est bon parce qu'il y a des raisons démographiques. D'abord, il y a de moins en moins de gens pour travailler et il y a de plus en plus d'offres d'emploi. Puis, le rapport de forces patron/salariés qui est totalement inversé", explique Pascal Perri. D'après une enquête menée par plusieurs médias français, les militaires participant à l'opération Barkhane auraient tenté d'utiliser le journaliste français Olivier Dubois pour essayer de localiser un chef djihadiste. Une opération finalement abandonnée car trop risquée. Mais les soldats n'auraient pas empêché son enlèvement au Mali en 2021. "C'est là l'erreur. L'info n'est pas parvenue jusqu'à Gao", souligne Abnousse Shalmani. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.