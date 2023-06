Les partis pris : "Nahel, un sentiment de deuil national", "L'éolien n'a plus le vent en poupe", et "Iran, le retour de la répression"

Jean-Michel Apathie revient sur la mort de Nahel, 17 ans, tué par un policier après un refus d'obtempérer à Nanterre. Pour lui, la prise de parole de l'exécutif donne le sentiment d'un deuil national. C'est un fait rarissime pour un drame de cette nature qu'une minute de silence a été observée à l'Assemblée nationale. Quant à Élisabeth Borne, au Sénat, a franchi une ligne que d'habitude l'exécutif ne franchit jamais sur la culpabilité du policier. "Nous avons un adolescent qui a été tué, c'est inexplicable, inexcusable", a réagi Emmanuel Macron lors de sa visite à Marseille. Marine Le Pen a voulu condamner le chef de l’État. Pourquoi Emmanuel Macron et Élisabeth Borne ont choisi d'employer des mots qui condamnent le policier avant que la justice ne le fasse ? Parce qu'on a peur que la société se déchire, se divise à propos de cette mort. Jean-Michel Apathie qualifie également d'exceptionnel le tweet de Kylian Mbappé. C'est rare, dit-il, qu'un sportif aussi populaire en fonction se mêle de politique. Des problèmes techniques, des effondrements de cours en bourse, l'éolien n'a plus le vent en poupe.Pascal Perri constate que 30 % des éoliennes fabriquées par l'allemand Siemens Gamesa sont actuellement en difficulté. Elles sont victimes d'avaries technique grave, des composants défectueux sur les mécanismes d'installation terrestre. En Iran, la répression est de retour. Haro sur les cheveux des femmes. Deux milles Iraniennes ont reçu un SMS d'avertissement leur indiquant qu'elles ont été vues sortir sans hijab par la police des mœurs. Ceux-ci, habillés en civil, ont recours à des caméras de surveillance. Trois cents ont été arrêtés. Et la situation empire dans les restaurants, les cafés, les magasins, les parcs, les jardins publics, les cinémas, où il y a des femmes qui ont été vues sans voile, ferment manu militari. Abnousse Shalmani ne cache pas sa colère devant cette situation. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.