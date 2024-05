Les partis pris : “Note de la France, c’est inquiétant”, “Statistiques ethniques, fin d’un tabou” et “Donald Trump, même pas mal…”

Deux agences de notation sur trois vont rendre leur verdict ce soir sur la note française. Nous saurons si la qualité de la dette française va être dégradée ou non. Comment les agences de notation procèdent-elles pour évaluer ? Stéphanie Villers considère trois critères. La trajectoire de notre dette publique, l'évolution de nos recettes publiques et toutes les réformes économiques énoncées sont examinées par les agences. Pour elle, la qualité de la dette française risquerait d'être dégradée. Les statistiques ethniques en France sont interdites selon la loi informatique et libertés de 1978. Si vos parents ne sont pas nés en France, l'Insee pourra ajouter une petite ligne pour déclarer le pays dans lequel ils sont nés. Arlette Chabot estime que c'est le changement. Elle voit cela comme une révolution. Cependant, elle est d'avis qu'il y a des oppositions au sein de la gauche. La CGT reste inchangée sur ce point. Après les procès qui l'attendent, Donald Trump démontre sa force et son paradoxe. "Si je tirais sur quelqu'un en pleine 5e avenue, je ne perdrais aucun électeur", c'est la déclaration de Donald Trump, lors de sa campagne en 2016. Grégory Philipps affirme que la force de Trump réside dans sa foi en lui-même et en sa supériorité. Par contre, la Cour suprême américaine a paru hermétique aux arguments en faveur de l'immunité pénale absolue invoquée par Donald Trump en tant qu'ex-président.