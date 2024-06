Les partis pris : "Nouvelle-Calédonie, le profil des émeutiers", "La revanche de la voiture hybride " et " Les élites contre Trump "

Depuis le début des émeutes en Nouvelle-Calédonie, les forces de l’ordre ont procédé à 276 interpellations, dont 248 ont conduit à des gardes à vue. Et les émeutiers ont des profils plutôt jeunes, pour la plupart, ils sont âgés de 12 à 30 ans. Souvent, on détourne les yeux d'un événement au bout de quelques jours, mais Ruth Elkrief, elle, a continué à ausculter les comparutions des émeutiers interpellés. Et elle affirme que c'est riche d'enseignements. On la croyait enterrée, disparue, la voiture hybride a fait sa grande revanche avec des chiffres incroyables. Les ventes ont progressé de 34% en 2023 et ça représente maintenant un tiers des parts de marché dans cette même année. Et c'est la même chose au premier trimestre 2024. Aujourd'hui même, le groupe chinois BYD, spécialiste de l'automobile électrique jusque-là, promet la sortie de véhicules hybrides avec 2 000 kilomètres d'autonomie. François Lenglet évoque que ce retournement est observé dans toute l'Europe ainsi qu'aux États-Unis. Il rappelle aussi l'incertitude croissante sur la date de la fin des voitures thermiques. Aux États-Unis, des élites culturelles s'insurgent contre l'ancien président américain Donald Trump. Au premier rang, il y a le célèbre acteur Robert De Niro, 80 ans, qui jouait dans "Les Affranchis", "Taxi Driver", ou "Casino"... L'acteur américain a fait une déclaration à l'extérieur du tribunal où l'ancien président est jugé. Il a traité l'ex-locataire de la Maison Blanche de "clown". Évidemment, cet événement a été organisé par l'équipe de campagne de Joe Biden. Mais Abnousse Shalmani se demande si ce procédé va avoir ou non des conséquences positives pour le camp démocrate. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.