Les partis pris : "Otages, le grand silence des ONG", "Ukraine-Israël, même combat !" et "Le grand retour des promotions"

Ruth Elkrief a exprimé son mécontentement face au silence des ONG sur la question des otages. Elle constate que de nombreuses ONG ne critiquent pas les conséquences des bombardements israéliens sur Gaza. Les droits de l'Homme sont universels, peu importe le point de vue politique en Israël. À son avis, ce silence signifie du militantisme et par la volonté de protéger des équipes en place à Gaza qui sont sous le contrôle du Hamas. Pour toutes les familles des otages, une chose est sûre. Tous ceux qui demandent un cessez-le-feu ou une trêve humanitaire ne demandent jamais en même temps la libération des otages. "Et ce silence est une douleur de plus", estime-t-elle. D'après Abnousse Shalmani, Vladimir Poutine tire parti de l'attention accordée à la guerre entre Israël et le Hamas. Elle exhorte l'Occident à combattre les deux fronts, car le Hamas et la Russie nous attaquent par haine de l'Occident. Elle regrette également que l'invasion d'un État souverain par la Russie n'ait pas suscité l'unanimité universelle à l'ONU. La force l'a emporté sur la diplomatie, "c'est la pérennité d'une démocratie libérale qui est remise en cause", craint-elle. L'inflation a atteint 4 % en octobre et 4,9 % en septembre. Selon l'Insee, les prix de l'énergie, de l'alimentation, des services et des produits manufacturés sont en baisse. Les promotions ont contribué à la baisse d'un point de l'inflation en octobre, estime Pascal Perri. Pour lui, les marques et les enseignes préfèrent multiplier les promotions très visibles dans les points de vente. Et ce qui tire la tendance aujourd'hui, poursuit-il, c'est un peu le retour aux règles fondamentales de la grande distribution : un îlot de pertes dans un océan de profits et du spectacle encore et encore. Donc, "les promos, ça revient", confirme-t-il.