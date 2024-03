Les partis pris : "Oui, c'est une loi d'humanité", "La compétitivité est aussi politique !", et "Une photo royalement retouchée..."

Emmanuel Macron a annoncé dans une interview à Libération et La Croix la présentation d'un projet de loi sur une "aide à mourir" en avril. Cette loi ne concernerait que les personnes majeures, ayant une pleine capacité de discernement, avec un pronostic vital engagé et souffrant de douleurs insupportables. Selon Ruth Elkrief, cette loi répond à une attente et est suffisamment réfléchie et équilibrée pour y répondre. L'entreprise néerlandaise ASML, leader dans la fabrication de machines pour la production de semi-conducteurs, envisage de se délocaliser en France, craignant l'épuisement des ressources humaines aux Pays-Bas. Selon François Lenglet, ceci souligne les nouveaux critères d'implantations d'entreprises technologiques qui sont la qualité des ressources humaines locales et la possibilité d'attirer des jeunes talents étrangers. Kate Middleton n'a fait aucune apparition publique depuis son intervention chirurgicale, le 7 janvier. Dimanche 10 mars, Kensington Palace a diffusé une photo de la princesse de Galles entourée de ses trois enfants. Mais des incohérences ont été remarquées, la disparition de l'alliance, les cheveux problématiques et les vêtements retouchés. Pour Abnousse Shalmani, il y a un véritable mystère sur ce raté. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.