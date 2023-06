Les partis pris : "Pétain, le feuilleton continue", "La France n'aime plus l'industrie" et "Serbie/Kosovo, la guerre sans fin"

Élisabeth Borne s'en est prise dimanche sur Radio J au Rassemblement national (RN) qu'elle estime être l'"héritier de Pétain". La Première ministre a été recadrée par Emmanuel Macron en Conseil des ministres. De son côté, le président du Rassemblement national a accusé Élisabeth borne de manipuler l'histoire de France pour salir un parti politique et réclame des excuses. Jean-Michel Aphatie n'est pas d'accord avec les propos de Jordan Bardella. Il a tenu à rappeler qu'en 1972, des pétainistes, la crème de la crème de l'extrême droite, ont constitué le Front national. Il a précisé également que François Brigneau en est l'architecte. Jean-Michel Apathie dénonce ainsi une manipulation historique de Jordan Bardella. François Lenglet revient quant à lui sur la décision du groupe de boulangerie industrielle Le Duff d'abandonner son projet d'usine Bridor en Bretagne. Un investissement de 250 millions d'euros a été prévu, ainsi que la création de 500 emplois non délocalisables. Après six ans de procédure, le groupe renonce à son projet à défaut d'autorisation de construire. "La France est-elle prête pour une réindustrialisation avec son écheveau de contraintes et ses difficultés administratives ?", s'interroge le spécialiste économie TF1/LCI. "Il y a 30 ans, on aurait construit des zones franches fiscales, aujourd'hui, on construit des zones franches réglementaires dans le pays, la complexité administrative", conclut-il. Va-t-on vers une autre guerre sur le sol européen ? Abnousse Shalmani s'inquiète de la tension au Kosovo, un pays à majorité albanaise. Des affrontements violents opposent les habitants de la minorité serbe aux forces de l'OTAN. "Depuis l'invasion de l'Ukraine, Le Kosovo, c'est la Serbie, la Crimée, c'est la Russie", rappelle Abnousse, et affirme que la Russie est bien contente, car elle cherche la déstabilisation de l'Europe occidentale. Pour elle, "les nationalistes, aussi bien de gauche que de droite, donnent des guerres". Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.