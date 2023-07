Les partis pris : "Police, "la cagnotte" de l'opinion", Quartiers, 50 ans d'échec économique" et "Un Bolsonaro peut en cacher un autre"

En faveur de Nahel, le jeune homme tué à Nanterre le mardi 27 juin dernier, une cagnotte faite par des amis et de la famille depuis mercredi dernier a récolté 237 000 euros. Parallèlement, depuis le samedi 1er juillet, une autre cagnotte a fait son apparition, pour soutenir la famille du policier de Nanterre, ayant récolté 1 148 000 euros. Cela ne choque pas du tout Jean-Michel Aphatie. Il existe quatorze plans banlieues depuis 1970 et pourtant, il y a un sentiment d'échec. Ce qui domine c'est un désir d'ordre. Parmi toutes les suggestions qu'il a avancées, François Lenglet souligne la mesure de la diversité qui est un point important, car selon lui, on ne peut pas résoudre un problème si on ne peut le mesurer et que finalement, tout n'est pas question de milliard. Au Brésil, Jair Bolsonaro a été condamné pour avoir remis en cause le système électoral. Il ne pourra pas participer à une élection avant 2030. Bolsonaro va peut-être disparaître du paysage électoral mais pas le bolosarisme, car c'est sa troisième épouse, Michelle Bolsonaro qui sera la future candidate du parti libérale et elle risque de gagner selon Abnousse Shalmani.