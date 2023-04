Les partis pris : "Pour Emmanuel Macron tout commence", "Vive la borne d'âge" et "Conseil constitutionnel, la France pas seul"

La borne d'âge des 64 ans a été validée par le Conseil constitutionnel. Pour Emmanuel Macron, tout commence maintenant. Qu'est-ce qui commence pour le président ? Avec la validation du texte de la réforme, le président de la République a une place nette pour les quatre ans qui viennent. Pour Jean-Michel Aphatie, le quinquennat d'Emmanuel Macron commence maintenant. "La borne d'âge protège les seniors au travail", affirme Stéphane Soumier. Selon le graphique du taux d'emploi des seniors, depuis 2011, la courbe remonte, car la limite d'âge est passée de 60 à 62 ans cette année-là. La moitié des salariées du pays travaillent aujourd'hui dans les grandes entreprises et la borne d'âge permet de protéger ces salariées. "Vive la borne d'âge" dit-il. Catherine Jentile de Canecaude a répondu à la question de savoir si le Conseil constitutionnel est une forme unique de ce qui peut se passer dans les villages Gaulois ? Et selon elle, l'Hexagone n'est pas le seul. Son alter ego le plus près est la Cour suprême des États-Unis, même s'il y a une grande différence entre eux, à savoir les membres qui les constituent. Tous les membres de la Cour suprême sont des magistrats de formation.