Les partis pris : "Poutine/Le Pen, l'effet Boomerang", "Note S&P, une dégradation souhaitable ?" et "Sénégal, émeutes avant l'élection "

Le jeudi 1er juin, la commission a révélé un rapport accusant le RN, et qualifie le parti de “courroie de transmission” de la Russie en France. Pour Jean-Michel Aphatie, c'est “ l'arroseur arrosé, Boomerang”. “Chaque groupe parlementaire à l'Assemblée nationale a un droit de tirage pour une commission d'enquête... Mais à la surprise générale, il y a six mois le RN a fait savoir qu'il souhaitait que le rapport, qui serait fait sous sa direction, porte sur les ingérences extérieures de pays étrangers sur la France", explique-t-il. Dominique Seux, revient quant à lui sur l'annonce de la note que fera l'agence de notation S&P Global sur l'économie française et notamment sa capacité à rembourser sa dette et ses emprunts contractés, ce vendredi 2 juin entre 22 et 23 heures. Pour lui, “en regardant dans les détails de la situation de nos finances publiques, ce n'est peut-être pas une si mauvaise nouvelle que ça. Pour une raison extrêmement simple, c'est que ça donnerait un coup de pression sur le système, dans un pays où les finances publiques ne sont pas une préoccupation." Au Sénégal, il y a eu un vif regain de tension à l'approche de l'élection présidentielle. Ousmane Sonko, candidat à l'élection présidentielle sénégalaise, a fait appel à la mobilisation. En tout, il y a eu neuf morts, et plusieurs bâtiments et voitures incendiés. Ousmane Sonko risque de perdre son éligibilité pour être candidat. Quand est-ce qu’ils vont l'incarcérer ? Le président Macky Sall va t-il se présenter ou non à un troisième mandat ?, se demande Catherine Jentile. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.