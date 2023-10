Les partis pris : "Punaises de lit, un vaudeville français", "Temps de travail, la révolution commence" et "Crise aux États-Unis, Kiev tremble"

L'affaire de punaises de lit illustre à merveille ce que le vaudeville politique français aujourd'hui, d'après Ruth Elkrief. Ce fléau devient une affaire politique. Elle confirme que "Cette affaire des punaises de lit peut devenir un problème économique". On attend que des responsables se mettent autour d'une table et fassent un plan clair. Mais elle pense également que "ça ne devrait pas être une histoire de propositions de loi à l'Assemblée nationale." On commence à travailler un peu plus en France. C'est l'indicateur de l'OCDE qui le confirme. Le calcul consiste à rassembler toutes les heures de travail produites en une année dans un pays et de diviser ce nombre énorme par le nombre d'habitants, quel que soit leur âge. "La France est passée à 655 heures de travail par habitant, ça fait une hausse de 5%, entre 2019 et 2022", affirme François Lenglet, mais il ajoute encore que "derrière cette bonne nouvelle il y a quand même une qui est moins bonne, parce que nous sommes restés la lanterne rouge du classement." La cause de l'Ukraine affaibli en Europe. Elle est également affaiblie aux États-Unis parce qu'il y a une crise provoquée par le cas de Donald Trump. Pourquoi les trumpistes ont décidé de voter avec ceux qu'ils qualifient tous de marxistes. "En gros, il croit que l'Ukraine ça suffit et qu'ils ne veulent pas d'une nouvelle enveloppe financière pour l'Ukraine que veut Joe Biden", souligne Catherine Jentile de Canecaude. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.