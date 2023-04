Les partis pris : Quatennens réintégré, "Faute politique", "Souveraineté ... Encore du chemin à faire" et "Biden, 80 ans et candidat"

Ce mardi 11 avril, Adrien Quatennens a été réintégré à La France insoumise. Selon les partenaires de la LFI, c'est une "faute politique", et Jean-Michel Apathie est d'accord avec eux. En décembre 2022, Adrien Quatennens a été condamné par le tribunal correctionnel de Lille pour avoir giflé son ex-femme. Après l'incident, la LFI a fait un sondage, 52 contre 15 en faveur de sa réintégration. Pour Jean-Michel Apathie, en réintégrant Quatennens, la LFI banalise la lutte contre la violence faite aux femmes. Depuis plusieurs années, "La souveraineté" est un mot qu'on entend partout. François Lenglet se demande si ce mot a aujourd'hui une réalité. Pour y répondre, il est revenu sur le discours d'Emmanuel Macron. Après analyse de celui-ci, il croit que l'Europe a changé sur le fond, et cela, sous le fait de trois phénomènes : la pandémie, la guerre en Ukraine, puis l'affrontement économique entre les grands blocs. Joe Biden, 80 ans, annonce qu'il envisage de se présenter à la prochaine élection présidentielle. Il faut dire que Biden a rempli son contrat pour son mandat. Il a géré le taux de chômage à 3,4 %, le taux le plus faible depuis 1969. L'inflation à 6,5 % et le plan d'investissement sur les infrastructures. Pour Abnousse Shalmani, tous ces faits sont de gros signaux prouvant que le président Biden va se représenter aux élections. Mais si on regarde le sondage "Biden n'excite pas grand monde", d'après elle.