Les partis pris :"Qui êtes-vous Édouard Philippe ?", "École, énormes moyens... peu de résultats" et "La Libye, un État fantôme"

Édouard Philippe mène tous les sondages pour découvrir qui dans la sphère Macron pourrait lui succéder en 2027. Il sort son livre, donne beaucoup d'interview, est-il déjà en orbite pour 2027 parce qu'il fait figure de favori ? Ruth Elkrief affirme pourtant qu'"il doit d'abord dire qui il est. Elle confie même être agacée par la manière de communiquer de l'ancien Premier ministre, particulièrement ses intentions pour les prochaines élections présidentielles. À travers son livre et ses apparitions médiatiques, Ruth Elkrief estime qu'il veut habituer les Français à sa nouvelle apparence physique, mais admet ne pas comprendre ses idées profondes sur les grands sujets. Un rapport de l'OCDE dévoile que l'élève français est celui qui passe le plus grand nombre d'heures en cours. Effectivement, la France met plus de moyens que les autres pays de l'OCDE, mais peu de résultats. Des éléments objectifs peuvent l'expliquer d'après Éric Charbonnier : la répartition des moyens et le constat qu'il y a davantage d'établissements en France (60 000). Le rapport de l'OCDE et Eric Charbonnier pointent du doigt la formation, la coopération entre enseignants, le pilotage RH et la liberté pédagogique en France. Pour Dominique Seux, "le problème majeur de l'Éducation nationale, c'est qu'il n'y a pas de pilotage RH". Quant à Abnousse Shalmani, elle s'intéresse à ce qui se passe en Libye, ce qu'est devenu ce pays. "C'est vraiment un État fantôme. Ce pays n'existe plus depuis 2011", affirme-t-elle. Le pays sombre dans le chaos depuis la disparition de Mouammar Kadhafi. Tout le monde craint pourtant l'organisation d'une élection dans ce pays, au risque de voir revenir au pouvoir un Kadhafi. La Libye a été touchée lundi par des pluies diluviennes. Mais en l'absence de paix, l'aide humanitaire a été interrompue. L'aide au développement n'est pas encore arrivée faute d'interlocuteur pour le recevoir. "On prend soin l'exemple de l'Irak comme un désastre d'intervention, mais pour moi, le plus grand désastre d'intervention extérieure, c'est la Libye", se désole Abnousse Shalmani.