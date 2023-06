Les partis pris : "Qui sont les chrétiens en Syrie ?", "Retraites, M. Le Pen a le dernier mot", "B. Arnault...indésirable à Polytechnique"

Tous les soirs, Jean-Michel Aphatie, Pascal Perri et Abnousse Shalmani donnent leurs points de vue sur un sujet d'actualité dans 24H Pujadas sur LCI. Suite aux tentatives d'assassinat à Annecy (Haute-Savoie), dans un jardin public et parc de jeu de très jeunes enfants, certains sont entre la vie et la mort, ce soir du jeudi 8 juin. Les déclarations de l'assaillant retiennent l'attention. Il dit être un chrétien de Syrie et a crié "Au nom de Jésus" au moment où il brandissait son couteau. Mais qui sont ces chrétiens de Syrie ? “Les chrétiens d'Orient sont devenus une minorité oubliée", souligne Abnousse Shalmani. Elle affirme aussi qu'il s'agit d'une communauté persécutée, mais que "l'attentat chrétien n'existe pas". Ce jeudi 8 juin, à l’Assemblée nationale, a eu lieu une discussion autour de la proposition de loi LIOT qui vise à supprimer la loi sur les retraites, qui avait été adoptée au mois de mars. Auparavant, la présidente de l'Assemblée nationale avait indiqué qu'elle “ne permettrait pas aux députés de l'opposition de s'asseoir sur la loi qui avait été votée”. À 9h30 ce matin, Marine Le Pen a rappelé que ce sont les députés qui “font et défont la loi". Pour Jean-Michel Aphatie, "c'est fini les retraites, normalement". Il ajoute encore que "tout est en suspens". Bernard Arnault, PDG du groupe LVMH, a pris la parole avec un peu d'ironie et un peu de mordant. Il s'est plaint du sort qui lui est réservé en particulier à Polytechnique. Des élèves et des anciens élèves se sont opposés à son projet d'installation de centre de recherche. Pascal Perri pense qu'il a raison de se poser quelques questions. Il trouve la situation comme "une nouvelle manifestation de l'anticapitalisme, un anticapitalisme un peu primaire". Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.