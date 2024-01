Les partis pris : "Rachida Dati et le mépris de classe", "Trump 2024 plus dingue que Trump 2016..." et "Mer Rouge, ça y est le commerce trinque"

Rachida Dati est nommée ministre de la Culture en France dans le nouveau gouvernement dirigé par Gabriel Attal. Cette décision engendre une vive polémique et suscite de nombreuses critiques. En guise de réponse, la nouvelle ministre évoque "une méprise de classe". Selon Ruth Elkrief, ce milieu de la culture est snob. "Ce n'est pas parce qu'elle n'a pas le CV idéal qu'il faut l'arrêter tout de suite", ajoute-t-elle. L'élection présidentielle américaine de novembre verra la candidature de l'ancien président Donald Trump pour un nouveau mandat. Ses langages et son programme, lors de ses meetings pour la campagne présidentielle, laissent entendre qu'il instaurera une dictature s'il revient au pouvoir. Selon Abnousse Shalmani, cette année 2024, Donald Trump est dans un "trip de vengeance ", car il veut faire payer l'élection qui lui a été volée par Joe Biden. Il met en danger la démocratie, souligne-t-elle. L'élection présidentielle américaine de novembre verra la candidature de l'ancien président Donald Trump pour un nouveau mandat. Ses langages et son programme, lors de ses meetings pour la campagne présidentielle laissent entendre qu'il instaurera une dictature s'il revient au pouvoir. Selon Abnousse Shalmani, cette année 2024, Donald Trump est dans un "trip de vengeance ", car il veut faire payer l'élection qui lui a été volée par Joe Biden. "Il met en danger la démocratie", souligne-t-elle. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.