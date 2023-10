Les partis pris : "Référendum ? Une Illusion !", "Les désillusions du télétravail" et "Mur/Mexique. La volte-face de Biden"

Emmanuel Macron a dit lors de son discours au 65e anniversaire de la constitution qu'il avait l'intention de modifier la constitution pour permettre le référendum. Les Français se réfèrent toujours à la constitution du 4 octobre 1958, article 3 : "La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum". Selon Arlette Chabot, il ne faut pas se faire d'illusions, il faut regarder ce qu'est un référendum avant de se dire formidable et d'applaudir. "Il faut quand même être certain lorsqu'un référendum est organisé que celui qui le propose en respectera le résultat.", ajoute-t-elle. En réalité, ce que disent les dirigeants d'entreprises aujourd'hui et ce qui est assez nouveau, c'est que sans doute, on est allé trop loin en matière de télétravail. Le seuil idéal du télétravail se situe à 50 %. Le télétravail à temps complet réduit de 18 % la productivité du salarié. Nicolas Bouzou pense qu'il faut réfléchir à cette sous-performance en matière de productivité qui est liée aux excès qu'on voit, quand le télétravail dépasse la moitié du temps passé à la maison. Joe Biden a annoncé le 1er octobre qu'il allait poursuivre la construction du Mur pour mettre un terme à l'immigration illégale venant d'Amérique centrale. Pourtant, il a exprimé dès son élection en janvier 2021 que les Américains ne paieront plus un dollar pour construire un mur massif sur toute la frontière Sud, car ce n'est pas une solution politique sérieuse. Catherine Jentile explique cette décision par l’attaque de la Maison-Blanche sur le bilan concernant les migrants par la droite américaine, dans la perspective de l'élection de l'année 2024. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.