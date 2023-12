Les partis pris : "Rien ne sera plus comme avant "Zelensky drague le Sud global" et "Industries, l'Amérique rafle la mise"

D'après Ruth Elkrief, tous sont perdants. Une addition de vote des extrêmes s'est déroulée à l'Assemblée nationale aujourd'hui, le 11 décembre, sans aucun accord entre les différentes parties. Malgré tout, nous avons quand même eu un vote. Ruth Elkrief donne son avis sur ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale aujourd'hui, en parlant d'une mauvaise manipulation et d'une mauvaise manœuvre. Le rassemblement national est la clé. Le Sud global est une cible privilégiée pour Volodymyr Zelensky, le président de l'Ukraine. Selon Abnousse Shalmani, Zelensky a besoin d'être présent sur la scène internationale. La position de Zelensky sur la scène internationale envers le Sud global est délicate. À l'heure actuelle, il se trouve avec l'Argentine, il est de nouveau intégré. Les États-Unis et l'Asie sont en tête des investissements industriels, selon les derniers chiffres. Au plan mondial, l'investissement industriel est à plus de 5 %, qui s'explique par l'apparition des nouvelles technologies et aussi de la géopolitique. Plus d'investissements industriels ont été réalisés par les États-Unis que par la Chine. François Lenglet estime que la crise énergétique est en train de provoquer une désindustrialisation de l'Amérique. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.