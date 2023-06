Les partis pris : “RN et Pétain, pourquoi Borne a raison”, “Espace, Ciel ... La Chine s'envole” et “Espagne, pourquoi la gauche s'effondre”

Élisabeth Borne s'en est prise dimanche au Rassemblement national (RN). Ce parti politique est pétainiste, affirme-t-elle. De son côté, Marine Le Pen a répondu par un tweet et qualifie les propos d'Élisabeth Borne d'infâmes et indigne. Jean-Michel Aphatie est du même avis que la Première ministre. "Elle a raison, car c'est factuel", estime-t-il. Que ce soit dans l'espace ou dans le ciel, la Chine montre les muscles. La Chine prévoit d'envoyer, ce 30 mai et pour la première fois de son histoire, un astronaute civil dans l'espace. Cet astronaute décollera pour une mission habitée vers la station spatiale Tiangong. La Chine a inauguré dimanche le premier avion de ligne conçu sur son sol, avec un tout premier vol commercial. Pour Pascal Perri, il s'agit d'une conquête à tous les étages, commençant par le sous-sol, par son expertise en exploitation minière, jusque dans l'espace avec son objectif "Lune 2030". En Espagne, après les élections municipales et régionales, la gauche s'effondre. Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a convoqué lundi des élections législatives anticipées. C'est la Parti populaire (PP), mené depuis un an par Alberto Núñez Feijóo, qui remporte la victoire avec deux millions de voix supplémentaires. Abnousse Shalmani estime que Pedro Sanchez fait les choses correctement, car il ne faut pas laisser la situation se détériorer.