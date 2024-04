Les partis pris : "RN, le pouvoir d'attraction", "Sénégal, le grand basculement", et "Viande, un renoncement français"

Le Rassemblement national a annoncé dimanche, suite au recrutement de Fabrice Leggeri, ancien directeur de Frontex, l'arrivée à la place de numéro 2 sur la liste de Jordan Bardella de Malika Sorel. Diplômée de l'École polytechnique d'Alger et de Sciences Po Paris, elle est également essayiste et ancienne proche de François Fillon. Sa présence fait mentir ceux qui voyaient dans le parti d'extrême droite un repoussoir pour les élites, estime Ruth Elkrief. Elle révèle aussi que dans l'équipe de Marine Le Pen aujourd'hui, certains profils sont même recherchés pour occuper des postes clés. "C'est ça qui rend attractif ce parti parce que au-delà de l'idéologie, il y a des places à prendre", estime-t-elle. La crédibilité de Marine Le Pen pourrait être renforcée par l'institutionnalisation progressive du RN. Mais pour Ruth Elkrief, cela ne rendra pas son programme plus compétent et plus solide pour la présidentielle. Le Sénégal, souvent cité comme exemple démocratie africaine, connaît une forme de révolution. L'opposant antisystème Bassirou Diomaye Faye semble avoir pris l'avantage à la présidentielle. Mais le camp du pouvoir a assuré qu'il y aurait un second tour. Des résultats officiels seront connus dans le courant de la semaine. Abnousse Shalmani a rappelé son programme qui insiste sur le rétablissement de la "souveraineté" nationale, bradée selon lui à l'étranger. Elle estime que cela aura un impact sur le lien du Sénégal avec la France, parce que Bassirou Diomaye Faye a promis de renégocier les contrats miniers, gaziers et pétroliers conclus avec des compagnies étrangères. Pascal Perri est revenu sur le constat mentionné dans son livre "Sécurité alimentaire des Français : allons-nous faire sur l'alimentation la même erreur que sur l'énergie ?". Il évoque deux mouvements : la baisse de la consommation de viande en France alors que nos importations de viande augmentent. Ce paradoxe inquiète le secteur de l'élevage. Il explique cela par la stratégie de monter en gamme, qui répond à une volonté politique, ensuite par la multiplication des normes de production, et les problèmes d'effet de taille.