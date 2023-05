Les partis pris : "Saint-Brevin, un maire abandonné", "Industries, attention au trompe-l’œil" et "L'Allemagne la joue perso en Europe"

Dans le pays, la démission du maire de Saint-Brevin fait l'actualité. Ayant été confronté à un débat houleux dans sa commune sur un centre de réfugiés, il a été mis sous pression. L'incendie de sa maison, ainsi que "le manque de soutien de l'État", étaient la goutte d'eau qui a fait déborder la vase, Yannick Morez finit par démissionner de son poste. Selon Jean-Michel Aphatie : "La xénophobie a gagné à Saint-Brévin", et c'est cela qui a amené ce maire a abandonner son poste. Ce jeudi 11 mai, Emmanuel Macron a fait un discours sur l'industrialisation devant 400 personnalités économiques. Le président a vanté son bilan sur la réindustrialisation pendant son discours. Le bilan du président amène Dominique Seux à dire "industries, attention au trompe-l'œil". Toujours selon lui, on ne retrouvera jamais le niveau de l'industrie qu'on avait il y a 30 ans, mais il faut se battre et faire des politiques de filières. François-Xavier Bellamy, un élu français, a fait un coup d'éclat au Parlement européen. Il a dit tout ce que de nombreux Européens pensent tout bas : "Les divergences entre nos pays deviennent souvent inquiétantes. Le mien, la France a sa responsabilité, mais derrière les mots, votre coalition finit par mettre l'Europe en danger", exprime-t-il au chancelier allemand. Catherine Jentile de Canecaude est du même avis que François-Xavier Bellamy. Elle pense que "l'Allemagne la joue perso en Europe".