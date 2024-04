Les partis pris : “Samara, où sont les parents ?”, “Le ‘water-gate’ en bouteille” et “Droit des femmes, l'aberration de l’ONU”

Rappelons qu'une collégienne de treize ans a été passée à tabac par plusieurs de ses camarades à Montpellier. Gravement blessée, elle a été placée en coma artificiel. Selon sa mère, l'une des raisons de ce guet-apens, c'est visiblement son souhait de s'habiller à l'européenne. C'est devenu une affaire politique. Emmanuel Macron a réagi, la ministre de l'Éducation, Nicole Belloubet aussi. Mais Ruth Elkrief se demande où sont passées les réactions des parents ? L'Anses relève recommande un plan de surveillance renforcée parce qu'elle a relevé de contaminations d'origine fécale, la présence chronique de micropolluants et pas de suivi de la contamination virale sur toutes les sources de captage d'eau de Nestlé. Selon François Lenglet, cette situation révèle que la plupart de nos sources semblent contaminées et l'eau minérale n'offre pas une meilleure protection pour la santé que l'eau du robinet. Le pays qui vient d'être désigné pour présider la Commission du droit des femmes est l'Arabie Saoudite. Cette commission est chargée d'accélérer la réalisation de l'égalité des hommes et des femmes et l'autonomisation des femmes. Dans l'enceinte des Nations unies, personne n'y a vu de contradiction. Dans un pays où les femmes sont considérées légalement comme des mineurs, Magali Barthès trouve que cela ne manque pas de saveur.