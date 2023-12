Les partis pris : "Sciences Po/Woke, le retour de flamme", "COP 28, des avancées mais..." et "Le pétage de plomb d'un député"

Le directeur de Sciences Po Paris Mathias Vicherat a proposé sa "mise en retrait provisoire" de ses fonctions au sein de l'école. Lui et sa compagne ont un temps été placés en garde à vue mardi dernier, alors qu'ils s'accusaient mutuellement de violences conjugales. Pourtant, il n'y a pas eu main courante ni plainte ni délit constitué. Il n'y a que des rumeurs qui circulent. Ruth Elkrief estime qu'il est cloué au pilori par des étudiants qui manifestent pour demander sa démission. Elle constate qu'il y a une très forte tension au sein de cette grande école et souhaite qu'elle revienne un peu aux fondamentaux. À la COP 28 à Dubaï, après des heures et des jours de discussions, un accord a finalement été trouvé. Il a été conclu avec un appel historique vers l'abandon des énergies fossiles. Beaucoup s'en félicitent et parlent d'une avancée majeure tandis que d'autres voient le verre à moitié vide. Pascal Perri, lui, estime que ce document final adopté par tous les Etats est la preuve d'un compromis qui n'est jamais parfait. Grzegorz Braun, député d'extrême droite polonais, a vidé mardi au Parlement un extincteur sur une menorah, un chandelier allumé durant la fête juive de Hanouka. Un acte aussitôt condamné par le nouveau Premier ministre Donald Tusk. Le député a été sanctionné. Le président du Parlement l'a exclu pour actes de "racisme, de xénophobie et d'antisémitisme". Mais pour Abnousse Shalmani, il s'agissait tout simplement d'un acte antisémite dont ce parlementaire avait l'habitude de faire.