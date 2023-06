Les partis pris : "Si Poutine appelle, je décroche", Impôt mondial/climat, comment faire ?" et "Titan, l'implosion entendue par les USA"

Tous les soirs, Jean-Michel Aphatie, Dominique Seux et Catherine Jentile de Canecaude donnent leurs points de vue sur un sujet d'actualité dans 24H Pujadas sur LCI. Ce vendredi matin, le président de la République, Emmanuel Macron, dit ne pas avoir de raison d'appeler Vladimir Poutine, mais que si son homologue l'appelait, il décrocherait toujours le téléphone. Jean-Michel Aphatie trouve cela "marrant". "C'est assez terrible de constater qu'il n'y a pas de diplomatie palpable" dans la situation politique actuelle, ajoute-t-il. Pendant deux jours, depuis jeudi, s'est réuni à Paris un sommet pour le nouveau pacte financier mondial. A cette occasion, Emmanuel Macron a mis en avant la nécessité de la création d'impôt mondial pour financer la lutte contre le réchauffement climatique et la pauvreté dans les pays émergents. Dominique Seux trouve l'idée intéressante à condition de ne pas être les seuls à le faire. L'US Navy a analysé les données acoustiques et a détecté dimanche une anomalie qui pouvait correspondre à une implosion ou explosion dans la zone où le Titan opérait quand les communications ont été coupées. Catherine Jentile de Canecaude dit être en colère. Elle ne comprend pas pourquoi les Américains ont fait venir de l'aide à la recherche du Titan ce jeudi, alors qu'ils avaient déjà cette information dimanche.