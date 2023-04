Les partis pris : "Soudan, déjà la contagion du conflit", "Emmanuel Macron va tourner la page" et "Ce dont Emmanuel Macron doit se soucier"

Ayant obtenu son indépendance depuis 1956, le Soudan n'est jamais vraiment sorti de la guerre civile. En 2021, il y a eu un coup d'État par deux têtes ennemies de l'armée qui, depuis, le dirigent bon an mal an : Mohamed Hamdan Daglo alias Hemeti et Abdel Fattah al-Burhan. Le premier est soutenu par les Émirats arabes unis et l'Érythrée et le second par l'Égypte. Depuis samedi, les deux camps se font la guerre. Tout ça peut exploser, selon Abnousse Shalmani, d'autant que le Soudan est frontalier de sept pays. "Il y a trop de frontières, trop d'ethnies, trop de guerres larvées (…) Si la guerre revient au Soudan, elle va se propager très rapidement", explique notre éditorialiste. Emmanuel Macron veut clore l'épisode de la réforme des retraites. Et d'après Jean-Michel Apathie, c'est un président affaibli après un an de mandat qui va prendre la parole ce soir. Il va donc essayer de relancer la machine. Mais à priori, il n'y aura ni dissolution, ni remaniement, ni démission, ni référendum, ni changement de Premier ministre. "Il va garder Elisabeth Borne, parce que personne, à sa place, n'aurait réussi", explique-t-il. Néanmoins, notre éditorialiste se demande à présent ce que voulait dire cette dernière en affirmant sa volonté d'"accélérer". Pourquoi aujourd'hui, après un an de mandat ? Une question à laquelle François Lenglet aimerait obtenir une réponse ce lundi concernant l'allocution d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, dans les faits, la situation de la France n'est pas si mauvaise actuellement, notamment sur le plan économique. En tout cas, toucher aux impôts et auditer la dépense publique sont de fausses pistes, selon lui. "La faiblesse du pays, c'est justement l'État", affirme notre éditorialiste. La meilleure piste serait donc la "qualité de la vision de l'État et de son rôle d'impulsion sur l'économie". Pour cela, deux sujets à suivre en particulier : la politique industrielle et la haute fonction publique.