Les partis pris : "Tesson, arrêtons la chasse aux sorcières", Électricité, ça fait mal mais…" et "Hamas, mais qu'est-ce qui leur prend… ?"

Une pétition d'artistes s'oppose à la désignation de Sylvain Tesson comme parrain du Printemps des poètes de par ses liens avec l'extrême droite. Selon Ruth Elkrief, c'est la politique qui guide aujourd'hui les protestataires et pas la culture. Et en cela, la pétition est une caricature du cancel culture. Selon Bruno Le Maire, les tarifs de l'électricité vont augmenter de 8 à 9,5 % au mois de février. C'est une augmentation lourde, mais qui s'explique par le rétablissement partiel d'une taxe sur l'électricité qui avait été supprimée au moment du bouclier tarifaire. François Lenglet pense que ça fait mal, mais c'est nécessaire. Le Hamas fait une déclaration politique d'une vingtaine de pages où il revient sur le massacre du 7 octobre, en donnant sa version des faits. Abnousse Shalmani pense que cette version des faits n'est pas très proche de la vraie réalité. Elle trouve passionnant que le Hamas, pour la première fois, trouve une distinction entre militaire et civile israélienne.