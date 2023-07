Les partis pris : "Traoré, faut-il interdire la marche ?", De la cocaïne à la maison Blanche" et "Voiture électrique, deux visions opposées"

La préfecture du Val-d'Oise interdit la marche prévue le 8 juillet, en la mémoire d'Adama Traoré, car elle est susceptible d'attiser les tensions et de générer des troubles graves à l'ordre public. Jean-Michel Aphatie comprend les raisonnements du préfet, après ce que la France a vécu ses dernières semaines. Mais en même temps, selon lui, suspendre les libertés publiques dans une démocratie n'est jamais un geste gratuit, d'où la difficulté du débat. Dans les deux cas, cela risque d'engendrer des violences. De la drogue a été trouvée dans l'aile Ouest de la Maison-Blanche, pas loin du bureau du président des États-Unis. Donald Trump accuse Hunter Biden, le fils de Joe Biden. En effet, ce dernier a eu affaire à la justice durant des années, à cause de l'alcool et de la drogue et il vient récemment de plaider coupable dans une affaire de fraude fiscale et de détention d'armes illégales. Selon Catherine Jentile de Canecaude, cette histoire de cocaïne à la Maison-Blanche risque de faire ressortir des dossiers sur Hunter Biden. La politique et l'industrie se sont confrontées, le ton monte entre monsieur Bruno Le Maire et Carlos Tavarès au sujet de la production de la Peugeot 208 électrique en France. Michel Rémi trouve tous deux logiques dans leur domaine, mais s'aperçoit que le commercial n'a qu'une vision à court terme et non à long terme. À son sens, la première question, c'est où va s'installer la première usine chinoise en Europe ?