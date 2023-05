Les partis pris : "Ultradroite, l’interdiction opportuniste", "inflation, faites vos choix" et "Iran, libération de 2 détenus Français"

Après le défilé polémique de l'ultradroite, la préfecture de police interdit cinq rassemblements prévus ce samedi 13 mai et le dimanche 14 mai à Paris. Jean-Michel Aphatie explique qu'en métropole, on a tout à fait le droit d'être d'extrême droite et de se réunir tant que la loi est respectée. Ce qui l'amène à se poser la question suivante : quelle est cette espèce de courant liberticide qui a saisi le gouvernement ? Son hypothèse est la suivante, comme le gouvernement a beaucoup fâché la gauche avec la réforme des retraites, donc il va la flatter, en luttant contre la droite. Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, accuse les industriels de ne pas “jouer le jeu",” il refuse de revenir à la table de négociation pour négocier les prix à la baisse”. Selon Dominique Seux, depuis 36 heures, on est rentré dans un climat de guerre alimentaire. Sur le fond, à un mauvais point des industriels, un certain nombre de prix ont vraiment baissé. Et d'un point de vue économique, “les prix font les profits “ conclut-il. Le Français Benjamin Brière et le Franco-Irlandais Bernard Phelan, qui étaient détenus en Iran, ont été libérés. Catherine Jentile de Canecaude, pense que c’est une bonne nouvelle. Elle explique les fausses raisons de leur incarcération, et le déroulement de leurs libérations. Elle espère que cette libération sera la continuité de plusieurs autres libérations avenir. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.