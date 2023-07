Les partis pris : "Un triste 14 juillet", "La nature avant les hommes" et "Une Américaine à Bruxelles"

Les dernières émeutes ont créé un sentiment d'insécurité en France, en cette période des festivités du 13 et 14 juillet. Par conséquent, les forces de l'ordre seront mobilisées à un très haut niveau. Les bus et les tramways s'arrêteront à 22 heures dans toutes les grandes zones urbaines. Nombreuses régions ont annulé les tirs de feux d'artifices. "Le cœur n'y sera pas. Ce sera un triste 14 juillet 2023", réagit Jean-Michel Aphatie. Hier du 12 juillet, la loi sur la restauration de la nature a été approuvée pendant la réunion du parlement européen. Cette loi vise à réduire de 10% les surfaces cultivées pour les rendre à la nature. Ce n'est pas "la nature contre les hommes". C'est "les hommes dans la nature avec leur préoccupation économique et sociale", souligne Pascal Perri. Fiona Scott Morton, va devenir le chef économique à la direction générale de la concurrence de la Commission européenne. Cette dernière enquête sur les comportements anti-concurrentiels des entreprises et autorise les fusions-acquisitions. Cette nomination suscite la polémique. "Tout ça est absurde". "Il y a quand même des gens qui savent faire ce poste en Europe", réagit Abnousse Shalmani. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.