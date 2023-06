Les partis pris : "Une dissolution qui ne passe pas", Climat, il faut aider les pays pauvres" et "L'Inde se fâche avec la science"

Le porte-parole du gouvernement a confirmé la dissolution de l'association écologiste "Les soulèvements de la Terre", à cause de l'agressivité du groupe. Selon Jean Michel Apathie, aucune cause ne justifie la violence et qu'il est difficile de soutenir les militants, car c'est une organisation sans aucune transparence. Pascal Perri pense que les pays riches, qui se sont développés en utilisant les énergies fossiles doivent aider les pays pauvres qui n'en ont pas bénéficié en débureaucratisant l'aide et le pays, et en travaillant en synergie. Il est opposé à un monde où il y a d'un côté les grands pays qui seraient très développés avec beaucoup de protection sociale et de l'autre des pays qui seraient un peu invisibles. « Hindutva » doctrine de la suprématie hindoue considère que toute la science est forcément occidentale et donc forcément polluée. Des régimes populistes ont donc banni la science, comme Pythagore, Darwin ou encore le tableau périodique des éléments de Mendeleïev des manuels scolaires. Abnousse Shalmani pense que le danger est de laisser les dieux prendre les décisions politiques. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.