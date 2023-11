Les partis pris : "Universités américaines, le délire", "E. Macron n’aurait jamais dû dire ça" et "Éducation, l’ascenseur social bloqué "

Depuis le 7 octobre, depuis ce massacre du Hamas en Israël, il se passe des choses dans les universités américaines qui tournent au délire. “Délire dangereux… Délire plus islamiste woke” nous précise Abnousse Shalmani. Dans toutes les universités d'élite américaine, on entend le slogan « From the river to the sea, Palestine will be free !» (De la rivière à la mer, la Palestine sera libre) Et pour elle, c’est la fin totale et la disparition de l'État d'Israël. “C’est glaçant” précise-t-elle. Le mercredi 1er novembre, face aux élèves de l'université d'Astana, Emmanuel Macron déclare “ Il est probable que je ferai quelque chose de complètement différent quand j’aurai fini. Mais je serai très heureux d’avoir servi mon pays pendant dix ans en tant que président “. Il évoque pour la première fois l'après 2027, lorsqu'il aura quitté le pouvoir. Pour Ruth Elkrief, un président ne devrait pas dire ça. “C’est une façon de s'affaiblir” dit-elle. Sur les inégalités d'accès à l'enseignement, les chercheurs de l'IPP disaient "les enfants des familles les plus modestes ont 2,5 fois moins de chance d’obtenir un diplôme du supérieur". Pascal Perri pense que quand on parle d'inégalité, on est capable de traiter les symptômes et on le fait même très bien, mais pas les causes. Pour conclure, il pense que la priorité des priorités est le libre accès aux formations qualifiantes. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.