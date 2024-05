Les partis pris : "Van Ruymbeke, une vie anti-corruption", "Tesla, la grande remise en cause" et "Tchad, le dernier domino"

L'ancien juge d'instruction Renaud Van Ruymbeke est décédé, ce vendredi 10 mai, à l'âge de 71 ans. Il s'est fait connaître grâce à son engagement dans la lutte contre la corruption, en ayant traité des affaires politico-financières importantes telles qu'Elf, Urba et Cahuzac. Le ministre de la Justice a salué la mémoire d'un "immense serviteur" de la justice. Arlette Chabot pense qu'il a bouleversé les choses en ayant voulu terminer l'impunité. Des manifestants de l'extrême gauche ont tenté de s'introduire dans une grande usine de Tesla, près de Berlin, en Allemagne. Ces militants dénoncent depuis plusieurs mois un projet d'agrandissement du site qui provoquerait le rasage de plusieurs arbres et des problèmes liés à l'eau. Ces derniers temps, Tesla fait face à une baisse de ses revenus, de sa marge bénéficiaire et de son cours en bourse. Dominique Seux souligne que l'image de conte de fée Tesla s’est dégradée depuis plusieurs semaines. Les résultats des élections présidentielles au Tchad ont été annoncés jeudi 9 mai. Le général Mahamat Idriss Déby Itno, qui est arrivé au pouvoir à la tête d'une junte militaire il y a trois ans, s'est autoproclamé vainqueur. Pour prévenir toute contestation, les forces de l'ordre ont été déployées dans toutes les rues. Catherine Jentile souligne qu'il est peu probable qu'un important mouvement international remette en question ces élections, en raison du rapprochement de l'État avec la Russie. Le vendredi, à partir de 18h, Emmanuel Ostian apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.