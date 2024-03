Les partis pris : "Violence au lycée à Cachan, inexcusable", "Pompe à fric, tout va bien... merci", et "Tesla, le choc !"

De violents incidents ont éclaté mardi matin devant le lycée polyvalent de Cachan. Des individus encagoulés ont jeté des projectiles et brûlé du mobilier urbain. Les pompiers ont été pris à partie, et les forces de l'ordre sont intervenues avant que les élèves ne puissent reprendre les cours. La manifestation de violences qui s'est exprimée hier laisse tout le monde interdit. "C'est inexcusable", s'insurge Ruth Elkrief. Elle compare cet événement à une sorte de mini-émeute, comme en juin ou en juillet. "C'est inadmissible", martèle-t-elle. Le ministre de l'Économie a annoncé, mercredi, qu'il allait supprimer définitivement les formulaires Cerfa d'ici à 2030. Une décision prise dans le cadre du choc de simplification promis par le gouvernement. Bruno Le Maire a également indiqué vouloir simplifier et "diviser par deux" le code du commerce. Pour Pascal Perri, ce sont les paroles, quand on regarde les actes, tout va bien pour la pompe à fric, merci. Il rappelle également que les dépenses de l'État a augmenté en 2023, 496 milliards d'euros, alors que les recettes fiscales baissent. La France a créé 60 000 nouveaux postes publics en 2023. Selon l'REF, 3,4 millions de fonctionnaires de plus que l'Allemagne au prorata de la population. "La France est en réalité suradministrée. Les normes et les fonctionnaires, c'est un couple qui marche ensemble", constate-t-il. "Il nous faudrait une administration de service, nous avons aujourd'hui, malheureusement, une administration de contrôle en France". Une usine Tesla située en Allemagne a été contrainte de stopper mardi sa production dans son usine située près de Berlin. La cause en est le sabotage d'une infrastructure électrique à proximité. Le "Vulkan Gruppe", un groupuscule d'extrême gauche, a revendiqué cette action. Et se justifie : "[Tesla] mange de la terre, des ressources, des hommes, de la main-d'oeuvre et crache pour cela 6.000 SUV, machines à tuer et monster trucks par semaine". Le groupe Vulcain accuse également l'usine américaine de "polluer la nappe phréatique et de consommer pour ses produits d'énormes quantités d'une ressource en eau potable déjà rare". Pour Catherine Jentile, "entre détruire le fonctionnement d'une usine et mettre 12.000 au chômage, il y a peut-être une voie intermédiaire à trouver".