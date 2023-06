Les partis pris : "Violence conjugale, la justice dépassée", "Plastique, le soucis c'est nous" et "Le mariage princier qui unit L'Arabie"

Dans la soirée du vendredi 25 mai, à Montpellier, Mohammed Haouas a frappé sa femme qu'il a surprise en train de fumer une cigarette. Imane Haouas n'a pas déposé plainte contre son mari, malgré les faits. Le ministère public ne veut pas laisser passer la chose. Lors du procès, Imane Haouas n'a pas souhaité pas que son mari aille en prison, chose qui a été faite. De cette affaire, Jean-Michel Apathie pense que la justice est dépassée par la violence conjugale. Il faut une mobilisation générale aujourd'hui contre le plastique. On parle beaucoup du climat à juste titre, mais que dire de la pollution plastique mondiale ? On essaie de trouver un accord international, mais certains pays n’en veulent pas, notamment les pays pétroliers puisque l'on fabrique du plastique avec du pétrole. Au pays, 4,5 millions de tonnes de plastiques sont produits par an, avec un taux de recyclage de 26 %, 43 % sont utilisés pour la valorisation énergétique et 32 % finissent en décharge. Selon Pascal Perri, en matière de "plastique, le souci, c'est nous." Le prince héritier, jordanien Hussein ben Abdallah, 28 ans, a épousé ce jeudi 1er juin Rajwa al-Saif, une architecte de 28 ans, une Saoudienne. Ce mariage princier, unissant l'Arabie Saoudite et la Jordanie, révèle une histoire méconnue, comme quoi la mère de la mariée est la cousine de la mère de l'actuel roi de l'Arabie Saoudite. Selon Abnousse Shalmani, "ce mariage a en plus un caractère indispensable pour la Jordanie et pour l'intérieur, et pour l'extérieur.". Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.