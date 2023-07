Les partis pris : "Violences, un exécutif sans boussole", La dette brûle ... Nous regardons ailleurs" et "Pologne/Asile, une tache en Europe"

Jean-Michel Apathie revient sur la violence qui se produisit à Nanterre, après la mort de Nahel, 17 ans, tué par un policier lors d'un contrôle routier. Face à cela, on retrouve un exécutif qui est dans la tourmente, et qui est sans boussole. Les causes sont diverses, mais pour lui, il est extrêmement difficile de lutter contre cela. Selon l'Insee, la dette publique française dépasse 3 000 milliards d'euros au premier trimestre. Est -ce que la France a perdu le contrôle ? Dominique Seux tient à rappeler tout d'abord que la dette publique est la dette des administrations publiques, de l'État. En effet depuis 2002, la dette publique monte sans cesse, selon lui. L'accord sur l'immigration avait été décidé au début du mois de juin et prévoit que les États membres sont obligés d'accueillir une partie des migrants, qui arrivent dans les pays de premier arrivé ou sinon ils doivent payer 20 000 euros par migrant qui n'auraient pas été relocalisés. Par la suite le Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki va faire un référendum pour demander au Polonais leurs avis. Pour Catherine Jentile "c'est encore une fois un petit coup sur la France".