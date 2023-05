Les partis pris : "Y. Braun-Pivet, une arbitre ambitieuse", Récession allemande, s'inquiéter ou non ?" et "Kheibar, l'inquiétant missile iranien"

La proposition de loi du groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (Liot), visant à abroger la loi du 14 avril 2023 qui fait pousser l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans, continue son parcours à l'Assemblée nationale, avant un examen en séance publique le 8 juin. Or, la majorité présidentielle compterait utiliser l'article 40 de la Constitution leur permettant de retoquer la proposition de loi, avant même l'ouverture des débats s'il est démontré qu'elle implique une diminution des ressources publiques sans mécanisme de compensation. Depuis quinze jours, Emmanuel Macron et Élisabeth Borne demandent à Yaël Braun-Pivet de bâillonner les parlementaires. Mais la présidente de l'Assemblée nationale résiste à la demande. Dans ce contexte, Jean-Michel Aphatie dénonce alors le désordre, l'incertitude ainsi que le manque d'autorité de la majorité. L'Allemagne qui est la première puissance de la zone euro et premier partenaire de la France est actuellement en pleine récession. Stéphanie Villers explique qu'être en récession, c'est enregistrer techniquement deux trimestres consécutifs avec une croissance en baisse. L'inflation est plus forte en Allemagne qu'en France et elle pense que la croissance en Allemagne est plus que profonde. L'éditorialiste constate que les Allemands font face aujourd'hui à une poussée inflationiste qui les tétanise. Ils ne veulent pas revivre la période qu'ils ont connue il y a un siècle. Jean-Dominique Merchet, lui, s'est intéressé à l'inquiétant missile iranien appelé "Kheibar". Ce dernier fait 2 000 kilomètres de portée et une tonne cinq de charges utiles. Selon Jean-Dominique Merchet, cela veut dire que l'Europe commence à être menacée par les engins iraniens, mais cette fois-ci avec beaucoup plus de largeur. À part ses caractéristiques, le nom de ce missile renvoie à quelque chose de très précis notamment pour les Musulmans, la bataille de "Kheibar".