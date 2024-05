Partis pris : Depardieu : ce que l’on sait”, “Glucksmann, le chamboule-tout”, “Indispensables ‘premiers de corvée’” et “Une vice-présidente tueuse de chien ?”

Gérard Depardieu est entendu pour la première fois ce lundi sur les faits qui lui sont reprochés et c’est aussi la première fois qu’il est placé en garde à vue. Il a été entendu sur deux plaintes pour agressions sexuelles qui se seraient produites sur deux tournages de film. Le premier en mars 2014 sur le tournage du “Magicien et le Siamois”. L’autre en 2021 sur le tournage de “Les volets verts”. Emmanuel Macron voulait installer le duel Valérie Hayer - Jordan Bardella pendant les européennes. Mais le duel qui existe réellement, c’est Valérie Hayer - Raphaël Glucksmann. Le troisième homme n’arrête pas de monter dans les intentions de vote et risque de devenir deuxième. Selon Ruth Elkrief, à presque 42 jours avant l’élection, il peut y avoir encore des mouvements de fonds, comme une mobilisation renouvelée des macronistes ou bien le retour d’électeurs de gauche vers leur famille d’origine. C’est une étude de la fondation Travailler autrement réalisée auprès de 15 000 personnes. On les appelle “les invisibles”. Ceux qui travaillent là sont collés toute leur vie dans des travaux répétitifs qui ne possèdent pas de perspectives d’évolution, alors que ce sont ceux que l’on entend le moins parce que le taux de syndicalisation est assez faible. Ils sont indispensables à la société. Et que s’il faut parler de prolétariat en France, François Lenglet juge que c’est le moment. Après une partie de chasse ratée, une chienne a été froidement abattue par sa propriétaire, qui n’est autre que Kristi Noem, gouverneure du Dakota du Sud, qui était partie pour être sur l’étiquette Donald Trump pour être vice-présidente. La chienne avait un comportement agressif, devenait folle d’excitation, pourchassant tous les oiseaux à la fois et s’amusant comme jamais. Abnousse Shalmani pense que c’est raté pour la vice-présidence. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.