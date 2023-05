Brunet, Hammett et compagnie

Infos, Mag & Sport・Du lundi au jeudi à 22h

Présenté du lundi au jeudi par Eric Brunet et Julie Hammett. En à peine un an, l’émission présentée par Eric Brunet et Julie Hammett a su séduire les téléspectateurs de LCI. Ils seront à nouveau cette saison, accompagnés des meilleurs éditorialistes pour revenir sur les grands sujets du jour et les soumettre au débat des opinions et au choc des idées.