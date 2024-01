22 h - 00 h Le 2 décembre

En fin de soirée, c'est l'heure de débattre et d'opposer les opinions sur l'actualité du jour. Comme à son habitude, Christophe Moulin mène les débats, au côté de >Emilie Broussouloux, sans concession et sans langue de bois. Du lundi au jeudi, ils reviennent tous deux sur les grands sujets du jour pour les soumettre au débat des opinions et au choc des idées.