Emission • Politique

Emission spéciale proposée par la Direction de l’Information. Présentée par Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau. Avec Adrien Gindre chef du service politique et Frédéric Dabi, directeur général opinion du groupe IFOP associé à Fiducial. Réalisée par Pierre-Dominique Trioulaire. Rendez-vous pour une première estimation de la participation. Pour cette émission spéciale, un plateau au cœur de TF1 et de multiples duplex partout en France. Dans un décor conçu pour nos soirées électorales, autour d’Anne-Claire Coudray et de Gilles Bouleau, Adrien Gindre, chef du service politique et Frédéric Dabi, directeur général opinion du groupe IFOP associé à Fiducial, révèleront une première estimation de la participation des Français à ce premier tour des Législatives, puis dès 20h00, une première estimation des résultats, ainsi que le rapport des forces politiques.